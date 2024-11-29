Войск нет, враг прорывается: Россию внезапно застиг старый новый враг

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  • Вениамин
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Появились сведения об обострении ситуации в Сирии. Ситуация в Сирии неожиданно обострилась — после четырех лет замороженного конфликта коалиция боевиков, включая запрещенные в России террористические формации начала наступление на Алеппо, использовав танки, БМП и множество пикапов, пишет экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.

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