Войск нет, враг прорывается: Россию внезапно застиг старый новый враг

Появились сведения об обострении ситуации в Сирии. Ситуация в Сирии неожиданно обострилась — после четырех лет замороженного конфликта коалиция боевиков, включая запрещенные в России террористические формации начала наступление на Алеппо, использовав танки, БМП и множество пикапов, пишет экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.