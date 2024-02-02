Жившая с мумией мужа мать запугивала детей детдомом и психбольницей

В Ленинградской области многодетная мать, скрывавшая дома четыре года мумию мужа, запугивала детей детдомом и психбольницей, чтобы они молчали о смерти отца, рассказала 2 февраля в разговоре с «Известиями» член семьи Анна (имя изменено).
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