ВС РФ поразили торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе

Российские войска ударными беспилотниками поразили два логистических объекта в Киевской области. Как сообщили в Минобороны РФ, первый удар пришелся на торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе, который, по данным ведомства, использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых западными странами для ВСУ.
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