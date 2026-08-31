ВС РФ поразили торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе

Российские войска ударными беспилотниками поразили два логистических объекта в Киевской области. Как сообщили в Минобороны РФ, первый удар пришелся на торгово-логистический центр «Заммлер Склад» в Борисполе, который, по данным ведомства, использовался для хранения и распределения грузов военного назначения, поставляемых западными странами для ВСУ.