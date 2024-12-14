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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Забери я эти 4 млн евро себе, в футбол бы уже не играл». Вратарь «Пари НН» Медведев об агентских выплатах

– Как отреагировали на громкие высказывания губернатора Самарской области на тему судейства, которые обсуждает вся футбольная общественность? – Никак не реагировал.

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