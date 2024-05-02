На изучение моржей Центру ямальского сенатора Пушкарёва выдадут почти 16 млн рублей

Власти Ямала выделяют почти 16 млн рублей «Центру освоения Арктики» для изучения моржей. В пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова уточнили, что в 2024 году будет изучена кормовая база животных в устьевой части реки Тиутей-Яха, проведены работы по определению годового жизненного цикла моржей и поиска мест их размножения.