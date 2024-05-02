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На изучение моржей Центру ямальского сенатора Пушкарёва выдадут почти 16 млн рублей

На изучение моржей Центру ямальского сенатора Пушкарёва выдадут почти 16 млн рублей

Власти Ямала выделяют почти 16 млн рублей «Центру освоения Арктики» для изучения моржей. В пресс-службе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова уточнили, что в 2024 году будет изучена кормовая база животных в устьевой части реки Тиутей-Яха, проведены работы по определению годового жизненного цикла моржей и поиска мест их размножения.

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