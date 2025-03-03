Следственные действия по делу о теракте в "Крокусе" завершены

Следователи менее чем за один год закончили следственные действия по уголовному делу о террористическом акте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл" сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
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