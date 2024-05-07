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Вильфанд: во всех регионах ЦФО с 7 по 9 мая будут заморозки

Вильфанд: во всех регионах ЦФО с 7 по 9 мая будут заморозки

Во всех регионах Центрального федерального округа с 7 по 9 мая в ночное время суток прогнозируются заморозки, столбики термометров минус 3-6°C, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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