Вильфанд: во всех регионах ЦФО с 7 по 9 мая будут заморозки

Во всех регионах Центрального федерального округа с 7 по 9 мая в ночное время суток прогнозируются заморозки, столбики термометров минус 3-6°C, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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