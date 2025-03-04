Новоаннинский КДК приглашает родителей детской художественной самодеятельности на праздничное мероприятие «ФЕВРОМАРТ».
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Новоаннинский КДК приглашает родителей детской художественной самодеятельности на праздничное мероприятие «ФЕВРОМАРТ».