Присоединение Республики Молдова к Единой зоне платежей в евро - дело государственной важности

Премьер-министр Наталья Гаврилица приняла сегодня участие в международной конференции "Присоединение Республики Молдова к Единой зоне платежей в евро - достижения и перспективы", сообщает управление правительства по связям с прессой и протоколу.
Премьер-министр Наталья Гаврилица приняла сегодня участие в международной конференции "Присоединение Республики Молдова к Единой зоне платежей в евро - достижения и перспективы", сообщает управление правительства по связям с прессой и протоколу.
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