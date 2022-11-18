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Присоединение Республики Молдова к Единой зоне платежей в евро - дело государственной важности

Премьер-министр Наталья Гаврилица приняла сегодня участие в международной конференции "Присоединение Республики Молдова к Единой зоне платежей в евро - достижения и перспективы", сообщает управление правительства по связям с прессой и протоколу.

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