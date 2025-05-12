Военного расчета армянских военных для марша по Красной площади премьер Армении не привез.
Напряженное лицо Пашиняна на параде Победы объяснили в Сети
Комментарии
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Владимир Назанский
Но есть и долг перед предками. Рекомендую просмотреть список героев Советского Союза, героев войны. Там есть армянские фамилии
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9 час.
Добрый Кот
Я русский, но я что-то не припомню, чтобы у меня предки были армянами. Не нужно жить прошлым, нужно жить настоящим и будущим.
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5 час.
ИГОРЬ честнодумов
Что делать, это же армянин руководитель из старого советского анекдота.
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2 час.
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