Напряженное лицо Пашиняна на параде Победы объяснили в Сети

Но есть и долг перед предками. Рекомендую просмотреть список героев Советского Союза, героев войны. Там есть армянские фамилии

Добрый Кот

Я русский, но я что-то не припомню, чтобы у меня предки были армянами. Не нужно жить прошлым, нужно жить настоящим и будущим.