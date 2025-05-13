Шоу-бизнес: Бросила режиссера из-за ревности, а в 42 родила первенца продюсеру: Чего не может себе простить звезда «Бумера» Светлана Устинова и как живет теперь

Светлана Устинова является одной из тех актрис, которые попали в кино совершенно случайно. Впервые зрители увидели ее в роли Дашки в продолжении «Бумера», после чего фильмография артистки начала стремительно пополняться.
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