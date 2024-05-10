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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хоакин Корреа вернется в «Интер» летом. «Марсель» не будет выкупать хавбека из-за невыхода в ЛЧ

Французский клуб не будет обязан выкупить 29-летнего аргентинского хавбека за 10 млн евро из-за невыхода в Лигу чемпионов.

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