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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тель-авивский «Маккаби» договорился с Сэйбеном Ли о подписании 2-летнего контракта

Израильский клуб согласовал с американским защитником «Манисы» (25 лет, 188 см) условия 2-летнего контракта.

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