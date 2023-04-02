Неспешный разговор

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БЫДЛОТА

БЫДЛОТА

ЛЮСИНЭ  АВЕТЯН Я - человек неверующий, как многие мои друзья знают, я по своей натуре скорее агностик, но всегда с уважением относилась и отношусь к верующим людям, будь то православные, католики, буддисты, мусульмане, синтоисты, да кто угодно.

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