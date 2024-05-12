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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан «Зенита» Андрей Зубков: «Мы должны начать с забитого мяча, и тогда пойдет все, как должно быть»

«Мы не были готовы к такой агрессивной игре от ЦСКА, хотя мы прекрасно понимали, что дома они будут намного сильнее, не так как они играли у нас.

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