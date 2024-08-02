Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Как сегодня живёт актриса Анна Табанина

Как сегодня живёт актриса Анна Табанина

Анна Табанина получила широкую известность благодаря своей роли в сериале «Бедная Настя». Её аристократическая внешность и выдающаяся красота завоевали признание зрителей, а её талант и артистизм вызвали восторг у коллег и режиссёров, которые предсказывали ей блестящую карьеру, но она решила уйти в монастырь.

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