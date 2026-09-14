Эдгард Запашный отметил престижность форума культур в Санкт-Петербурге

Эдгард Запашный отмечает рост значимости Санкт-Петербургского форума объединенных культур. Форум пройдет с 24 по 26 сентября и станет площадкой для укрепления культурных связей России с мировым сообществом.
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