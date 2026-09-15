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ВСУ атаковали Таганрог ракетами

ВСУ атаковали Таганрог ракетами

Таганрог подвергся массированной ракетной атаке ВСУ, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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