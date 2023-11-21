Отчуждение Донбасса: Хотите, чтобы взяли Авдеевку? А заслужили? — Ходаковский

Vlad В каком месте этот губер НОВЫЙ? И ничего НОВОГО его НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. За это его и "ЛЮБЯТ"!

Алексей Павлов А почему этот воин не заставил этого ублюдка раз 100 "сесть - встать"! . Очень полезно для мозгов ублюдочных. Препятствия военным в зоне боевых действий является диверсией и должно моментально наказываться, а этих зажравшихся чинуш надо "лечить" очень жёстко. И куда смотрит Пушилин?? Разгонять эту бражку надо, курвятся они очень быстро!