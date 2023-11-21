Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский поднял болезненную тему, как теперь живет «больной безразличием и отчуждением» Донбасс: в Донецке «столько машин на дорогах», в то время как «на передовой не хватает людей».
Отчуждение Донбасса: Хотите, чтобы взяли Авдеевку? А заслужили? — Ходаковский
Комментарии
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Vlad
В каком месте этот губер НОВЫЙ? И ничего НОВОГО его НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. За это его и "ЛЮБЯТ"!
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13 час.
Алексей Павлов
А почему этот воин не заставил этого ублюдка раз 100 "сесть - встать"! . Очень полезно для мозгов ублюдочных. Препятствия военным в зоне боевых действий является диверсией и должно моментально наказываться, а этих зажравшихся чинуш надо "лечить" очень жёстко. И куда смотрит Пушилин?? Разгонять эту бражку надо, курвятся они очень быстро!
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11 час.
Игорь Костоглод
Всем всё похеру. Скоро зазвучит "мы вас туда не посылали". Герои войны нахрен никому не нужны. Одни только натужно показушные словолсловия в их адрес. Сплошная вымученная показуха и со "всеобщим единением". Тошно всё это.
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9 час.
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