Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Отчуждение Донбасса: Хотите, чтобы взяли Авдеевку? А заслужили? — Ходаковский

Отчуждение Донбасса: Хотите, чтобы взяли Авдеевку? А заслужили? — Ходаковский

Замглавы Росгвардии в ДНР полковник Александр Ходаковский поднял болезненную тему, как теперь живет «больной безразличием и отчуждением» Донбасс: в Донецке «столько машин на дорогах», в то время как «на передовой не хватает людей».

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Комментарии
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Vlad
В каком месте этот губер НОВЫЙ? И ничего НОВОГО его НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. За это его и &quot;ЛЮБЯТ&quot;!
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13 час.
Алексей Павлов
А почему этот воин не заставил этого ублюдка раз 100 &quot;сесть - встать&quot;! . Очень полезно для мозгов ублюдочных. Препятствия военным в зоне боевых действий является диверсией и должно моментально наказываться, а этих зажравшихся чинуш надо &quot;лечить&quot; очень жёстко. И куда смотрит Пушилин?? Разгонять эту бражку надо, курвятся они очень быстро!
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11 час.
Игорь Костоглод
Всем всё похеру. Скоро зазвучит &quot;мы вас туда не посылали&quot;. Герои войны нахрен никому не нужны. Одни только натужно показушные словолсловия в их адрес. Сплошная вымученная показуха и со &quot;всеобщим единением&quot;. Тошно всё это.
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9 час.

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