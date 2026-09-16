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Царьград

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Спасатели в Ульяновске поймали и выпустили летучую мышь

Спасатели в Ульяновске поймали и выпустили летучую мышь

В пункте выдачи на Юго-Западной улице в Ульяновске обнаружили летучую мышь. Спасатели Управления гражданской защиты быстро прибыли на место, аккуратно поймали животное и вернули его в естественную среду.

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