Тренер Боснии и Герцеговины Милошевич об отборе на Евро: Украина - это минус

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Саво Милошевич выразил недовольство жеребьевкой стыковых матчей квалификации к чемпионату Европы 2024 года, по итогам которой боснийцы сыграют с Украиной, передает пресс-служба Федерации футбола Боснии и Герцеговины.