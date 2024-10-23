Кредит Евросоюза Украине будет иметь максимальный срок погашения до 45 лет

Кредит Евросоюза Украине в размере €35 млрд, который должен выплачиваться из доходов от российских замороженных активов и станет составной частью кредита G7 на €45 млрд, будет иметь максимальный срок погашения до 45 лет, заявил Совет ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии