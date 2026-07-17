Лавров рассказал о предложении Трампа по Украине на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым сделал резонансное заявление, касающееся урегулирования украинского конфликта.
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