Политика как он...
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Политика как она есть

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Лавров рассказал о предложении Трампа по Украине на Аляске

Лавров рассказал о предложении Трампа по Украине на Аляске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым сделал резонансное заявление, касающееся урегулирования украинского конфликта.

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