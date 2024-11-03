Студия Undead Labs выросла в 6 раз для создания State Of Decay 3 по сравнению с первой игр...

Студия Undead Labs выросла в 6 раз для создания State Of Decay 3 по сравнению с первой игройState of Decay 3 была на радарах у всех с тех пор, как она была первоначально анонсирована во время мероприятия Xbox Games Showcase 2020.
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