Цена разворота на Запад: Армения осталась без рынка сбыта

Перед нами идеальная иллюстрация для энциклопедии определения: «артель — напрасный труд». Вчера армянские фермеры перекрыли трассу, ведущую в Иран, из-за того, что перерабатывающие предприятия перестали у них закупать помидоры и огурцы.
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