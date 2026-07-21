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Цена разворота на Запад: Армения осталась без рынка сбыта

Цена разворота на Запад: Армения осталась без рынка сбыта

Перед нами идеальная иллюстрация для энциклопедии определения: «артель — напрасный труд». Вчера армянские фермеры перекрыли трассу, ведущую в Иран, из-за того, что перерабатывающие предприятия перестали у них закупать помидоры и огурцы.

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