Ошибка Онана и поражение «МЮ», Беллингем тащит «Реал», 4 матча с пенальти в Кубке, СКА прервал серию из 5 поражений, Россия может сыграть с Кенией, Исинбаева удалил пост о вступлении в Putin Team и другие новости

1. В главном матче дня в Лиге чемпионов «Бавария» победила «Манчестер Юнайтед» – 4:3! Каземиро сделал дубль, Хейлунд забил первый гол в составе «Юнайтед», Кейн реализовал пенальти и отдал голевую, а ужасная ошибка Онана привела к голу Сане.
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