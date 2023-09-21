Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Ошибка Онана и поражение «МЮ», Беллингем тащит «Реал», 4 матча с пенальти в Кубке, СКА прервал серию из 5 поражений, Россия может сыграть с Кенией, Исинбаева удалил пост о вступлении в Putin Team и другие новости

Ошибка Онана и поражение «МЮ», Беллингем тащит «Реал», 4 матча с пенальти в Кубке, СКА прервал серию из 5 поражений, Россия может сыграть с Кенией, Исинбаева удалил пост о вступлении в Putin Team и другие новости

1. В главном матче дня в Лиге чемпионов «Бавария» победила «Манчестер Юнайтед» – 4:3! Каземиро сделал дубль, Хейлунд забил первый гол в составе «Юнайтед», Кейн реализовал пенальти и отдал голевую, а ужасная ошибка Онана привела к голу Сане.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх