Из чего на самом деле складывается цена ЭКО с донорскими яйцеклетками

Когда в кабинете репродуктолога впервые звучит фраза о возможном переходе на донорские яйцеклетки, сознание цепляется за множество вещей одновременно.
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