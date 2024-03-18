Мужчина вошел в историю музыки, ничего не делая. Он просто стоит по соседству с Битлз

55 лет назад The Beatles выпустили шедевральный Abbey Road, альбом приобрел культовый статус. Обложка пластинки вошла в историю музыки, а вместе с ней — загадочный человек, которого не знал никто из музыкантов.
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