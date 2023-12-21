Япония и США договорились о разработке БПЛА для истребителей

Global Look Press/Gene Blevins/ZUMAPRESS.com Специалисты из Японии и США договорились о совместной разработке беспилотников в рамках недавно созданной "Группы оборонного научно-технического сотрудничества", сообщает издание Sankei.
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