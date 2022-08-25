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Визовый компромисс для россиян, размножение квалифицированных инвесторов и Ройзман не под арестом

Визовый компромисс для россиян, размножение квалифицированных инвесторов и Ройзман не под арестом

Визовый компромисс для россиян, размножение квалифицированных инвесторов и Ройзман не под арестом Вместо запрета на въезд в ЕС россияне могут получить усложнение процедуры получения шенгенских виз и повышение визового сбора с нынешних €35 до €80.

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