Визовый компромисс для россиян, размножение квалифицированных инвесторов и Ройзман не под арестом Вместо запрета на въезд в ЕС россияне могут получить усложнение процедуры получения шенгенских виз и повышение визового сбора с нынешних €35 до €80.
Визовый компромисс для россиян, размножение квалифицированных инвесторов и Ройзман не под арестом Вместо запрета на въезд в ЕС россияне могут получить усложнение процедуры получения шенгенских виз и повышение визового сбора с нынешних €35 до €80.
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