Киев рвётся повоевать с Белоруссией: И Зеленского могут заставить действительно это сделать

Алексей Тан

Ворон с вороном воевать!?... а это уже что то новое!, .... НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!!!!. Белярюси, всегда помогали "братьям украинцам".... А Украинцы, всегда создавали образ белярюсив, что они "надёжные союзнички" России.... хотя, оба один и тот же народ... ЕВРЕИ-ХАСИДЫ.... кроме восточных областей... где всегда жили Русские... и которых и убивали с помощью этих "братьев".