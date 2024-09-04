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Киев рвётся повоевать с Белоруссией: И Зеленского могут заставить действительно это сделать

Киев рвётся повоевать с Белоруссией: И Зеленского могут заставить действительно это сделать

  На Украине идёт усиленная подготовка информационной базы для вторжения, которое с нетерпением ждут европейские шакалы и гиены Мало кто из более или менее значимых участников мировых военно-геополитических игрищ не осведомлен о реальных боевых возможностях армии Украины.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
это не Киев  рвется  это  пиндосы  заставляют  вовлечь  и Белорусь  .
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1 д.
Алексей Тан
Ворон с вороном воевать!?... а это уже что то новое!, .... НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!!!!. Белярюси, всегда помогали &quot;братьям украинцам&quot;.... А Украинцы, всегда создавали образ белярюсив, что они &quot;надёжные союзнички&quot; России.... хотя, оба один и тот же народ... ЕВРЕИ-ХАСИДЫ.... кроме восточных областей... где всегда жили Русские... и которых и убивали с помощью этих &quot;братьев&quot;.
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Скотов порвут, если дернутся на Беларусь
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14 час.

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