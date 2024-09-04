На Украине идёт усиленная подготовка информационной базы для вторжения, которое с нетерпением ждут европейские шакалы и гиены Мало кто из более или менее значимых участников мировых военно-геополитических игрищ не осведомлен о реальных боевых возможностях армии Украины.
Киев рвётся повоевать с Белоруссией: И Зеленского могут заставить действительно это сделать
Комментарии
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тн
татьяна неструева
это не Киев рвется это пиндосы заставляют вовлечь и Белорусь .
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1 д.
Алексей Тан
Ворон с вороном воевать!?... а это уже что то новое!, .... НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!!!!. Белярюси, всегда помогали "братьям украинцам".... А Украинцы, всегда создавали образ белярюсив, что они "надёжные союзнички" России.... хотя, оба один и тот же народ... ЕВРЕИ-ХАСИДЫ.... кроме восточных областей... где всегда жили Русские... и которых и убивали с помощью этих "братьев".
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1 д.
ВД
Вовладар Даров
Скотов порвут, если дернутся на Беларусь
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14 час.
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