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Закон, порядок, государство

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Расчет 152-мм гаубицы Д-20 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил кочующий на пикапе миномет ВСУ на Купянском направлении

Расчет 152-мм гаубицы Д-20 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил кочующий на пикапе миномет ВСУ на Купянском направлении

Ежедневно артиллеристы Западной группировки войск пресекают попытки ВСУ по созданию огневых позиций артиллерии в контрбатарейной борьбе и уничтожают одиночные цели в виде кочующих минометов и бронетехники противника.

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