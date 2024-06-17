Условия диктует победитель!

Путин предложил очень компромиссный для России с Украиной и Западом вариант мира.Запад с незалежной плохо понимают, что для них это последнее компромиссное предложение России которое - дает возможность существовать.
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