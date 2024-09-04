Осторожно, БИО! Биоразлагаемые пакеты из супермаркетов: мифы и реальностьОсторожно, БИО! Биоразлагаемые пакеты из супермаркетов: мифы и реальность Ольга ВайленкоТема экологии и «экологичности» прочно закрепилась в общественном сознании.
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