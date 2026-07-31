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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Величкин о голах Овечкина: «До тысячи добить будет тяжеловато. Если переподпишется еще на год – тогда возможно. Все будет зависеть от здоровья»

Бывший вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин оценил шансы форварда « Вашингтона » Александра Овечкина забить 1000 голов в регулярных чемпионатах НХЛ .

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