Суд в Казахстане отправил 31-летнего рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) на два месяца в СИЗО по делу о покушении на контрабанду наркотиков.
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