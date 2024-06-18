Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Вассерман: Бесполезно предлагать киевскому режиму условия мира – придётся идти до Карпат

Вассерман: Бесполезно предлагать киевскому режиму условия мира – придётся идти до Карпат

Признать права русских на Украине нынешняя террористическая власть никогда не сможет, а значит выдвинутые президентом Путиным условия для переговоров ждет участь «стамбульских соглашений» и, кроме как идти до Карпатских гор, варианта не остается.

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