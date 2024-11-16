Министерство торговли США завершило финансирование в рамках Закона о чипах в размере $6,6 млрд для площадки TSMC Fab 21 в Аризоне

Правительство США пролило свет на планы компании TSMC относительно нового комплекса Fab 21 вблизи Феникса, штат Аризона, и раскрыло планы литейной компании по созданию чипов по технологиям A16 (класс 1,6 нм) и N2 (класс 2 нм) в Америке к концу десятилетия.