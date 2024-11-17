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Симоньян: США зря разрешили Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь РФ

Симоньян: США зря разрешили Киеву наносить удары ракетами ATACMS вглубь РФ

Главред интернет-издания RT Маргарита Симоньян проинформировала о том, что власти Соединённых Штатов Америки допустили серьёзнейшую ошибку, когда позволили Вооружённым силам киевского режима бить вглубь территории Российской Федерации своим вооружением.

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