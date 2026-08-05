Точка зрения Автор: В. Панченко Представьте себе картину: люди с серьезными проблемами опорно-двигательного аппарата вызывают такси, чтобы банально доехать до больницы.
Таксист-мигрант снова отказался везти сербского ветерана и его инвалидов-родителей, хамил и грубил. Его уже выдворяли из России, не помогло
Комментарии
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Юрий Гаврилов
Нина Зимина
Путина не смейте трогать. У нас в стране слишком много продажных тварей от которых зависит наша система и которые зарабатывают на этом большие деньги, их давно пора сажать на пожизненное, тогда воздух будет чище
Миграционную политику в России определяет и утверждает президент. Он же несёт за неёответственность перед обществом.
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1 м.
ЮГ
Юрий Гаврилов
Юрий Гаврилов
Миграционную политику в России определяет и утверждает президент. Он же несёт за неёответственность перед обществом.
Коррупция чиновничьего аппарата сводит на нет и так недостаточные меры в отношении бесчинства заезжих мастурбеков. Явно он проплатил кому то из миграционной службы второе своё пришествие в Россию после первого изгнания.
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1 м.
Наталья Волкова
Нормально так- выслали, проведал родственников, потом сел на самолет и опять прилетел. Опять устроился в такси и работает себе.у нас что, нет своих для работы в такси или все места приматы заняли? И кто контролирует эту высылку?Что за помойку из страны делают? Границы нараспашку, кто хочет , тот и едет. Замоташки- плодиться, мужья - зарабатывать, а кто нигде не сгодился- праздно шататься да законы нарушать. А что? Депортируют/ так самолет оплатят, Россия щедрая душа
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1 м.
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