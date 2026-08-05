Таксист-мигрант снова отказался везти сербского ветерана и его инвалидов-родителей, хамил и грубил. Его уже выдворяли из России, не помогло

Путина не смейте трогать. У нас в стране слишком много продажных тварей от которых зависит наша система и которые зарабатывают на этом большие деньги, их давно пора сажать на пожизненное, тогда воздух будет чище

Коррупция чиновничьего аппарата сводит на нет и так недостаточные меры в отношении бесчинства заезжих мастурбеков. Явно он проплатил кому то из миграционной службы второе своё пришествие в Россию после первого изгнания.

Наталья Волкова

Нормально так- выслали, проведал родственников, потом сел на самолет и опять прилетел. Опять устроился в такси и работает себе.у нас что, нет своих для работы в такси или все места приматы заняли? И кто контролирует эту высылку?Что за помойку из страны делают? Границы нараспашку, кто хочет , тот и едет. Замоташки- плодиться, мужья - зарабатывать, а кто нигде не сгодился- праздно шататься да законы нарушать. А что? Депортируют/ так самолет оплатят, Россия щедрая душа