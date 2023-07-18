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Делай ставку на «Астану» и забирай фрибет 2500 ₸

Букмекерская компания Fonbet подготовила фанатам «Астаны» приятный бонус к ответному матчу команды в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов – фрибет 2500 тенге.

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