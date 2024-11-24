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Мироманов сделал передачу в матче с «Миннесотой». У защитника 1+3 в 19 играх

Защитник «Калгари» набрал 4-е (1+3) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 19 игр. Сегодня за 20:28 (0:07 – в большинстве, 0:12 – в меньшинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, 3 потери шайбы, 2 минуты штрафа, полезность – «0».

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