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Источник РИА Новости в Анкаре: Турция предлагает посредничество по встрече Путина и Зеленского

Источник РИА Новости в Анкаре: Турция предлагает посредничество по встрече Путина и Зеленского

Турецкая сторона предлагает свои посреднические услуги по встрече между президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

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