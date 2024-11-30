"Фильмецы про СВО никто не хочет смотреть": Неожиданный поворот с сериалом Жигунова

vР viach Россия А что, предложение зависимости госдотаций от направленности идеи фильма, чрезвычайно актуально и, кстати, давно перезрело! ХУДСОВЕТ и ЦЕНЗУРА в направлении воспитания патриотизма обязаны быть в этой мутной ныне вызревшей среде искусства, поражённого заразой тупенького либерализма!

Алексей Горшков Что хотела сказать-то, болезная - не придумала ещё? Зато написала! У тебя всегда так: сначала пишешь, а потом думаешь, или напишешь - а думать тогда уже вообще не надо?