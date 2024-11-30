Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    эти бы слова да с реальным действием в 1917-й. тогда бы и  опломбированный вагончик с пидо-гнидами с запада прям на г..."Нина, у нас отме...
  • Олег Самойлов
    Надо просто всех иностранцев поставить по отношению к коренным жителям НАШЕЙ страны в то положение, в каком иностранц...Иноземец из Узбек...
  • Балу -
    Пидор ты промигрантский... Сколько тебе, уроду моральному, мигранты платят за то, чтобы ты их их своим очком прикрыва...Среди свердловски...

"Фильмецы про СВО никто не хочет смотреть": Неожиданный поворот с сериалом Жигунова

"Фильмецы про СВО никто не хочет смотреть": Неожиданный поворот с сериалом Жигунова

Коллаж Царьграда На протяжении почти трёх лет с начала спецоперации оставшиеся в стране представители либеральной культуры мастерски уклонялись от обозначения своей гражданской позиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
viach Россия
А что, предложение зависимости госдотаций от направленности идеи фильма, чрезвычайно актуально и, кстати, давно перезрело! ХУДСОВЕТ и ЦЕНЗУРА в направлении воспитания патриотизма обязаны быть в этой мутной ныне вызревшей среде искусства, поражённого заразой тупенького либерализма!
Ответить
5 час.
Алексей Горшков
Что хотела сказать-то, болезная - не придумала ещё? Зато написала! У тебя всегда так: сначала пишешь, а потом думаешь, или напишешь - а думать тогда уже вообще не надо?
Ответить
5 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
Везде и всюду кричат, &quot;нам идеология нужна&quot;, подскажу, принцип работы, поведения Сталина: &quot;всё для Родины, всё для народа&quot;. Это означает, что каждый россиянин не зависимо от должности, професии, возраста, должны трудиться, поступать во благо Родины и народа. Эта идеология прежде всего касается руководителей, чиновников, людей принимающих важные решения. Но, смертную казнь за предательство родине, за саботаж и вредительство надо вернуть.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх