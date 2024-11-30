Коллаж Царьграда На протяжении почти трёх лет с начала спецоперации оставшиеся в стране представители либеральной культуры мастерски уклонялись от обозначения своей гражданской позиции.
"Фильмецы про СВО никто не хочет смотреть": Неожиданный поворот с сериалом Жигунова
Комментарии
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vР
viach Россия
А что, предложение зависимости госдотаций от направленности идеи фильма, чрезвычайно актуально и, кстати, давно перезрело! ХУДСОВЕТ и ЦЕНЗУРА в направлении воспитания патриотизма обязаны быть в этой мутной ныне вызревшей среде искусства, поражённого заразой тупенького либерализма!
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5 час.
Алексей Горшков
Что хотела сказать-то, болезная - не придумала ещё? Зато написала! У тебя всегда так: сначала пишешь, а потом думаешь, или напишешь - а думать тогда уже вообще не надо?
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5 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
Везде и всюду кричат, "нам идеология нужна", подскажу, принцип работы, поведения Сталина: "всё для Родины, всё для народа". Это означает, что каждый россиянин не зависимо от должности, професии, возраста, должны трудиться, поступать во благо Родины и народа. Эта идеология прежде всего касается руководителей, чиновников, людей принимающих важные решения. Но, смертную казнь за предательство родине, за саботаж и вредительство надо вернуть.
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4 час.
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