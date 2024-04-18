БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 278 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Каплуненко
    Пусть эти мелкотравчатые серут от страха. Глядишь, будет в башке поменьше говна, побольше здравого смысла.Андрей Элксниньш:...
  • Компанцев Сергей
    я видел видио как сша подняли типа скутера и ездили на луне но не было видно других созвездий а просто черный фон , о...Восемь доказатель...
  • Георгий Корнев
    Это точно. Вспомнить хотя бы как колин пауэл, для оправдания нападения на Ирак в здание ООН припёрся с пробиркой, яко...Восемь доказатель...

Винтовки начала XIX века: трудный путь к совершенству

Винтовки начала XIX века: трудный путь к совершенству

Пули того времени, что для винтовок, что для пистолетов, были просто убийственными по размеру. Фото автора Винтовки начала XIX века: трудный путь к совершенствуИз конца в конец по ущелью Джагей стая демонов пыли взвилась,Вороной летел как юный олень, но кобыла как серна неслась.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх