МО показало кадры уничтожения неразорвавшихся снарядов ВСУ в Курской области

Минобороны России 2 декабря показало кадры уничтожения неразорвавшихся снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области военнослужащими инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии