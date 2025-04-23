НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Дэмиан Лиллард снова прицепился к Тайризу Халибертону в концовке 2-го матча серии «Бакс» с «Пэйсерс»

Команды второй раз подряд встречаются в 1-м раунде плей-офф Востока. В 1-м матче нынешней серии разыгрывающий Дэмиан Лиллард, не выходивший на паркет, обещал «надрать задницу» Халибертону и получил техническое замечание.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх