Тактаров: прекрасная работа тренерского штаба Махачева стала залогом его победы над Волкановски

Легенда смешанных единоборств (ММА) Олег Тактаров прокомментировал победу чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева в поединке с австралийцем Александером Волкановски на 294-м номерном турнире в Абу-Даби (ОАЭ).
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