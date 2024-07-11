Торецк! Главный провал ВСУ – все рушится на глазах

На Торецком (Дзержинском) направлении продолжается мощный пролом обороны противника. Информационный ресурс отмечает продвижение вперед у Нью-Йорка (Новгородского) – населенный пункт постоянно утюжится ФАБами и постепенно-неуклонно превращается в руины.
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