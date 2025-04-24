Рузилә Мөхәммәтова: И шагыйрем, син сабын кайнатучы белән ярышырга әзерме?

«Интертат»та - журналист, Дамир Сираҗиев премиясе иясе Рузилә Мөхәммәтова фикере.Соңгы елларда Шигырь бәйрәменә халык аз йөри, формат искерде, язучылар фәлән-төгән дигән зарлануларның булгалап торуы табигый иде.
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